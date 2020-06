Matylda Damięcka napisała wiersz w reakcji na słowa polityków PiS o osobach LGBT. „Nie jestem człowiekiem?”

Przypomnijmy, prezydent Andrzej Duda podczas wystąpienia w Brzegu stwierdził, że „próbuje nam się wmówić, że LGBT to ludzie, a to ideologia” , której „wciskanie dzieciom” jest „neobolszewizmem” . Później do sprawy odnieśli się inni, w tym m.in. Przemysław Czarnek, który na antenie TVP stwierdził: „Przestańmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy jakiejś równośc i. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym”.

W odpowiedzi na te i inne słowa polityków postanowiła zareagować Matylda Damięcka. Aktorka napisała wiersz i powiedziała, że zrobiła to dla „wszystkich swoich ludzi” , którzy obecnie, od dłuższego czasu lub nigdy „nie czuli się w tym kraju” . „Wszystkich. LGBT, to tylko/aż wierzchołek tego lodowca. I nie, nie musisz być »lgbtpozytywny«, żeby ten wiersz był o Tobie” - napisała Damięcka na Instagramie.

