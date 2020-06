Będzie film o małżeństwie Diany i Karola. W rolę księżnej wcieli się Kristen Stewart

Film, na podstawie scenariusza Stevena Knighta ( „Locke” , „Tabu” , „Peaky Blinders” ) przedstawiać ma trzy dni z życia księżnej Diany na początku lat 90., gdy zdecydowała, że jej małżeństwo z księciem Karolem nie jest tym, czego chciała i musi je zakończyć. Dramat rozgrywać sie będzie podczas jednego z ostatnich świąt Bożego Narodzenia w House of Windsor, posiadłości w Sandringham w Norfolk w Anglii.

Produkcja obrazu rozpocząć się ma na początku 2021 roku.

Dorastający z Chile Larrain miał obsesję na punkcie związku Diany i Karola. – Wszyscy dorastaliśmy czytając i rozumiejąc, czym jest bajka. Zwykle książę znajduje księżniczkę, prosi ją, żeby została jego żoną, a ostatecznie królową. To jest bajka. Kiedy ktoś decyduje, że nie chce być królową i mówi: wolałabym być sobą – to ważna decyzja, odwraca bajkę do góry nogami. Zawsze mnie to bardzo zastanawiało i myślałem, że to musiało być bardzo trudne. To sedno tego filmu – mówił reżyser w rozmowie z portalem Deadline. – Dlaczego się na to decydujesz? To świetna uniwersalna historia, która może dotrzeć do milionów ludzi i właśnie to chcemy zrobić – dodał.

