Andrzej Strzelecki we wzruszającym wywiadzie. „Przestaję być sobą i nie mam na to wpływu”

Andrzej Strzelecki znany jest nie tylko jako aktor i reżyser. Jest graczem i działaczem golfowym, był wielokrotnie członkiem zarządu Polskiego Związku Golfa. W latach 2008-2016 był rektorem Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Znamy go z wielu seriali, takich jak „Niania”, „Klan”, „Na dobre i na złe” czy „Barwy szczęścia”, oraz filmów, w tym m.in. „Kiedy miłość była zbrodnią”, „W pustyni i w puszczy” czy „1920 Bitwa warszawska”. Teraz aktor potrzebuje naszej pomocy.

Aktor walczy z nieoperacyjnym rakiem płuc i oskrzeli. Szansą na powrót do zdrowia jest kosztowne leczenie w Stanach Zjednoczonych. W tym celu zbiera pieniądze na stronie Fundacji Rak’n’Roll Wygraj Życie. Aby doszło do leczenia musi zebrać aż półtora miliona złotych.

Na nagraniu zamieszczonym przez TVP na Facebooku 68-letni aktor wyjaśnia, że lek, który może go uratować, wprowadzono na rynek amerykański 6 maja. – Okazało się, że 6 maja na rynek amerykański wprowadzono lek dokładnie na tę mutację mojej choroby, tego mojego genu. Czy to nie jest szczęście? Mam nadzieję, że i tym razem też mnie nie opuści – mówi.

Aktor przypomniał także, jak zaczęła się jego przygoda z „Klanem” i co najbardziej kocha w aktorstwie. – W aktorstwie najfajniejsze jest to, że człowiek może przez chwilę żyć jakimś innym życiem. Ja jestem w sytuacji w tej chwili takiej, gdzie przestaję być sobą i nie mam na to wpływu. Ten czynnik zewnętrzny to jest choroba, która mnie dorwała – wyjaśnił. Na koniec, wyraźnie wzruszony Strzelecki, podziękował za wsparcie wszystkim kolegom i koleżankom z branży.

Wpłat dokonywać można na subkonto:

Fundacja Rak’n’Roll Wygraj Życie

PL73 1600 1462 1893 9704 1000 0068

z dopiskiem:

„dla Andrzeja S”.

Można także ich dokonywać na stronie fundacji, którą podajemy poniżej.