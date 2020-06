W wieku 103 lat zmarła ikona brytyjskiej muzyki Vera Lynn. Wspierała żołnierzy, była symbolem nadziei

Vera Lynn urodziła się 20 marca 1917 roku. Znana była jako „the Forces Sweetheart” ( „ukochana sił zbrojnych” ), koncertowala podczas II wojny światowej dla żołnierzy w Egipcie, Indiach czy Birmie. Jej najbardziej znane piosenki to „We'll Meet Again”, „The White Cliffs of Dover”, „A Nightingale Sang in Berkeley Square” i „There will Always an an England”.

Pozostała popularna po wojnie. Występowała w radiu i telewizji w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych oraz nagrywała takie hity jak „Auf Wiederseh'n, Sweetheart” i jej singiel „My Son, My Son”. Jej ostatni singiel „I Love This Land” został wydany z okazji zakończenia wojny o Falklandy. W 2009 roku, w wieku 92 lat, stała się najstarszą żyjącą artystką, która znalazła się na szczycie brytyjskiej listy albumów Top 20.

Lynn poświęciła wiele czasu na działalność charytatywną związaną z byłymi żołnierzami, niepełnosprawnymi dziećmi i rakiem piersi. Była bardzo kochana przez weteranów II wojny światowej. Jest też bohaterką utworu Vera pochodzącego z rock opery pod tytułem The Wall wykonywanej przez brytyjski zespół Pink Floyd.

