Danny Masterson, aktor znany z serialu „Różowe lata 70.”, oskarżony o zgwałcenie trzech kobiet

Jak informuje BBC, 43-letni aktor zaprzecza oskarżeniom i twierdzi, że został pomówiony ponieważ należy do Kościoła Scjentologicznego. Jeżeli zostanie skazany, grozi mu do 45 lat więzienia.

Podano, że kobiety, które miały zostać zgwałcone przez Mastersona miały około 20 lat. Prawnik aktora twierdzi, że jego klient jest niewinny. „Pan Masterson i jego żona są w szoku, biorąc pod uwagę to, że to 20-letnie oskarżenia, które nagle skutkują zarzutami. On i jego rodzina są jednak spokojni o to, że prawda ostatecznie wyjdzie na jaw” – napisał Tom Mesereau w oświadczeniu.

Już w 2017 roku Netflix wykreślił Mastersona z obsady komediowej serii „The Ranch” po tym, jak oskarżenia ujrzały światło dzienne. – Nigdy nie postawiono mi zarzutu popełnienia przestępstwa, nie mówiąc już o skazaniu. W tym kraju jesteś uważany za niewinnego aż do udowodnienia winy – mówił wtedy aktor. – W obecnym klimacie jednak wydaje się, że w chwili oskarżenia uznany zostajesz za winnego – dodał.

Masterson jest żonaty z aktorką i modelką Bijou Phillips od 2011 roku.

W ubiegłym roku cztery kobiety złożyły pozew przeciwko Mastersonowi i Kościołowi Scjentologii, twierdząc, że były śledzone, nękane i zastraszane po zgłoszeniu domniemanych nadużyć.

