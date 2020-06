Komik i aktor Chris D’Elia oskarżony o nadużycia seksualne. Wydał oświadczenie

Wiele kobiet oskarżyło komika o wysyłanie do nich nieodpowiednich wiadomości i namawianie ich do przesłania jemu nagich zdjęć. Wiele zarzutów opisanych zostało pod postem na Twitterze wstawionym przez @SheRatesDogs.

D'Elia wydał oświadczenie w sprawie. „Wiem, że podczas mojej kariery mówiłem i robiłem rzeczy, które mogły obrazić ludzi, ale nigdy świadomie nie ubiegałem się o względy żadnych nieletnich kobiet” – napisał. „Wszystkie moje relacje były zarówno legalne jak i obopólne i nigdy nie spotkałem się ani nie wymieniałem żadnych zdjęć z ludźmi, którzy o tym piszą tweety. Biorąc to pod uwagę, jest mi naprawdę przykro. Byłem głupcem, który absolutnie dał się ponieść swojemu stylowi życia. To moja wina. Przyznaje się do tego. Zastanawiałem się nad tym juz od dłuższego czasu i obiecuję, że będę się starał postępować lepiej” – podał.

Komik znany jest głównie z stand-upów, jednak zagrał także w serialu NBC „Undeteable” , który liczył trzy sezony. Wystąpił również w 1. cześci serialu „The Good Doctor” . Niedługo pojawi się w filmie Zacka Snydera „Army of the Dead” na Netfliksie. Ostatnio D'Elia wystąpił w drugim sezonie „You”, grając komika, który molestuje seksualnie nastolatki. Wystąpił także gościnnie w serialu Comedy Central „Workaholics”, w którym wcielił się w pedofila.

