Gratka dla fanów filmu „U progu sławy” Camerona Crowe'a. Przygotowano niespodziankę z okazji 20. urodzin produkcji

Film „U progu sławy” opowiada o młodym dziennikarzu muzycznym Williamie Millerze (Patrick Fugit), który w latach 70. wyrusza w trasę koncertową z zespołem Stillwater, aby napisać o nich artykuł do magazynu „Rolling Stone” . Jest to film częściowo autobiograficzny – Cameron Crowe pracował jako młody dziennikarz dla „Rolling Stone” i pisał o takich zespołach jak m.in. Led Zeppelin, Eagles, Poco, The Allman Brothers Band czy Lynyrd Skynyrd.

W filmie oprócz Patricka Fugita grają między innymi Zooey Deschanel, Kate Hudson, Frances McDormand, Anna Paquin, nieznany jeszcze wówczas szerszej publiczności Jimmy Fallon czy Philip Seymour Hoffman.