Gratka dla fanów filmu „U progu sławy” Camerona Crowe'a. Przygotowano niespodziankę z okazji 20. urodzin produkcji

Film „U progu sławy” opowiada o młodym dziennikarzu muzycznym Williamie Millerze (Patrick Fugit), który w latach 70. wyrusza w trasę koncertową z zespołem Stillwater, aby napisać o nich artykuł do magazynu „Rolling Stone” . Jest to film częściowo autobiograficzny – Cameron Crowe pracował jako młody dziennikarz dla „Rolling Stone” i pisał o takich zespołach jak m.in. Led Zeppelin, Eagles, Poco, The Allman Brothers Band czy Lynyrd Skynyrd.

W filmie oprócz Patricka Fugita grają między innymi Zooey Deschanel, Kate Hudson, Frances McDormand, Anna Paquin, nieznany jeszcze wówczas szerszej publiczności Jimmy Fallon czy Philip Seymour Hoffman.

Aby uczcić 20. lat od premiery filmu, na Spotify powstanie seria podkastów „Origins” Jamesa Andrew Millera. O kulisach powstawania produkcji opowiedzą zarówno twórcy jak i obsada. Wiadomo, że podkast będzie liczył pięć odcinków. Już można wysłuchać na Spotify ponad 2-minutowej zapowiedzi.

