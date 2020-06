Peter Jackson będzie tworzył animacje. Wspólnie z Frankiem Walshem

W czwartek firma zlokalizowana w Nowej Zelandii wydała oświadczenie, w którym zaznaczyła, że tworzenie animacji jest ogromnym marzeniem większościowych właścicieli Weta Digital Petera Jacksona i Frana Walsha. Mają oni pisać, produkować i kierować kilkoma animowanymi projektami stworzonymi przez nowo utworzony oddział. Szczegóły tych przedsięwzięć nie zostały jeszcze ujawnione.

– Jesteśmy wielkimi fanami animowanych historii we wszystkich postaciach, ale to może być długi, żmudny i często kosztowny sposób na robienie filmów – powiedział Jackson, cytowany w oświadczeniu. – Po części dlatego stworzyliśmy tę firmę – aby zmienić model i otworzyć drzwi filmowcom i gawędziarzom, którzy w innym wypadki nie mieliby szansy pokazać, co potrafią – zaznaczył.

