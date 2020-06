Natalia Oreiro stara się o rosyjskie obywatelstwo. Gwiazda „Zbuntowanego Anioła”: To zaszczyt

– Pewnego dnia pojechałam do ambasady (Rosji w Argentynie) w różnych sprawach. Tak dużo podróżuje i mam tak wiele więzi z Rosją, że zostałam zapytana, czy może nie chciałabym tego sformalizować. Powiedziałam, że byłby to dla mnie zaszczyt. Złożyłam więc mnóstwo dokumentów, a teraz jest to rozważne – przekazała Oreiro.

Jak wyznała, wszystko rozpoczęło się od żartu w programie „Urgant Late Night Show” na Channel One TV. – Byłam gościem programu Iwana Urganta i on powiedział, że jestem największą Rosjanką wśród cudzoziemek. Odpowiedziałam, że nie mam co do tego wątpliwości i powiedziałam, że Putin może nadać mi obywatelstwo. To miał być żart, a nie prośba, chociaż oczywiste jest, że chciałabym mieć rosyjskie obywatelstwo – przyznała.

Natalia Oreiro powiedziała też, że rosyjska straż graniczna często dawała jej w prezencie pamiątkowe paszporty. – W tej chwili mam dużo rosyjskich paszportów, około 15. Żaden z nich nie jest jednak prawdziwy – podkreśliła.

Natalia Oreiro – kim jest?

Natalia Oreiro ma obecnie 42 lata. Widzowie kojarzą ją przede wszystkim z roli Milagros w telenoweli „Zbuntowany anioł”. Pochodząca z Urugwaju piosenkarka jest bardzo aktywna zawodowo: gra w serialach i filmach, komponuje piosenki. Jej wielkim sukcesem było zorganizowane w 2014 roku tournee po Rosji, którą promował utwór „Umieram z miłości” – nowa wersja hitu sprzed lat „Me muero de amor”. Dwa lata później aktorka zagrała w filmie „Gilda”, który opowiada historię tragicznie zmarłej argentyńskiej artystki. W tym samym roku odbyła się kolejna trasa koncertowa po Rosji. Co ciekawe, Natalia Oreiro ma w Rosji tak wiele fanów, że to właśnie ona nagrała hit na odbywający się w tym kraju piłkarski mundial w 2018 roku. Przez wielu krytyków jest określana mianem „ulubienicy Putina”. Aktorka jest także mamą – w 2012 roku na świat przyszedł jej syn Merlin Mollo Oreiro. Mężem piosenkarki jest Ricardo Mollo, wokalistę i gitarzystę argentyńskiej formacji rockowej Divididos. W 2001 roku para stanęła na ślubnym kobiercu.

Czytaj także:

