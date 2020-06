Zmarł Ian Holm. Aktor znany z roli Bilbo Bagginsa w trylogii „Władca pierścieni” miał 88 lat

O śmierci aktora poinformował jego agent w oświadczeniu przesłanym do redakcji „The Guardian” . „Z wielkim smutkiem musimy ogłosić, że Sir Ian Holm zmarł dziś rano w wieku 88 lat. Zmarł spokojnie w szpitalu, otoczony rodziną i opiekunami. Uroczy, miły i ogromnie utalentowany, będziemy za nim bardzo tęsknić” – napisał. Dodał ponadto, że śmierć Holma była powiązana z chorobą Parkinsona.

Ian Holm

W 1953 roku aktor ukończył brytyjską Royal Academy of Dramatic Art. W filmie zaczął pojawiać się regularnie pod koniec lat 60., a wcześniej był gwiazdą brytyjskiego zespołu teatralnego Royal Shakespeare Company. Dekadę później zagrał największe ze swoich ról – w „Obcym” Ridleya Scotta i „Rydwanach ognia” Hugh Hudsona. Za rolę w drugim z tych filmów otrzymał nominację do Oscara. W 1981 roku, zagrał Lecha Wałęsę w telewizyjnym „Strike: The Birth of Solidarity” .

W roku 1984 zagrał w „Greystoke” , a rok później w „Brazil” . Potem mogliśmy go oglądać w ekranizacjach dzieł Williama Shakespeare'a – „Henryku V” i „Hamlecie” . Następnie pojawił się m.in. w filmach: „Nagi lunch” (1991), „Szaleństwo Króla Jerzego” (1994), „Piąty element” (1997) czy „Pan życia i śmierci” (2005). Szczególną popularność przyniosła mu rola Bilba Bagginsa w filmowej adaptacji „Władcy Pierścieni” Tolkiena. Ostatnim filmem z jego udziałem był „Hobbit: Bitwa Pięciu Armii” w 2014 roku, w którym zagrał starego Bagginsa.

