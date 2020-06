Ansel Elgort oskarżony o wykorzystanie seksualne nieletniej. „Szlocham z bólu i nie chciałam tego robić”

Sytuację opisała na Twitterze użytkowniczka o nicku „itsgabby” , jako dowód publikując zarówno korespondencję z Elgortem oraz ich wspólne zdjęcie. Kobieta napisała, że ich znajomość rozpoczęła się w mediach społecznościowych. Napisała ona do aktora i on podał jej swojego prywatnego Snapchata. Później doszło do spotkania.

„Zamiast zapytać mnie, czy ma przestać, widząc, że to mój pierwszy raz, szlocham z bólu i nie chciałam tego robić, jedyne słowa, jakie wydusił, brzmiały: »Musimy cię wtajemniczyć«. W tym momencie byłam tam tylko ciałem” – czytamy. „Wycofałam się i czułam, jak mój umysł odpływa. Byłam w szoku, nie mogłam uciec, ważyłam wtedy tylko 45 kg. Zmusił mnie do myślenia, że tak powinien wyglądać seks” – pisze dalej. Jak wyjaśnia, Elgort miał jej mówić, że „jak dojrzeje, to będzie piękną kobietą” . Aktor – jak wynika z jej opisu – miał także namawiać ją na trójkąt z jej przyjaciółką, również niepełnoletnią. „Nie powiedziałam nikomu, ponieważ on powiedział, że to może »zrujnować jego karierę«. Przez kilka miesięcy zastanawiałam się, co zrobiłam źle, dlaczego czuje się wykorzystana. Lata później mam PTSD, ataki paniki i uczęszczam na terapię. Chcę wyzdrowieć” – czytamy.

Aktor nie odniósł się jeszcze do oskarżeń.