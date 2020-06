Ansel Elgort odniósł się do oskarżeń o wykorzystywanie seksualne nieletniej. „Jestem zniesmaczony i głęboko zawstydzony”

„Zdenerwowałem się widząc post, który krąży w mediach społecznościowych od 24 godzin. Nie mogę stwierdzić, że rozumiem uczucia Gabby, ale jej opis wydarzeń nie jest po prostu prawdziwy. Nigdy nikogo nie zaatakowałem i nigdy nikogo nie zaatakuje” – czytamy w oświadczeniu aktora. Elgort potwierdził, że był w związku z Gabby w 2014 roku, gdy miał 20 lat i mieszkał w Nowym Jorku. Dodał, że był to „krótki ale całkowicie legalna i obopólna znajomość” .

Wydaje się, że aktor zwala później oskarżenia kobiety na to, że mieli trudne zerwanie. „Przestałem się do niej odzywać, co jest niedojrzałe i okrutne. Wiem, że spóźnione przeprosiny nie zwalniają mnie z odpowiedzialności za to. Patrząc wstecz na moje zachowanie jestem zniesmaczony i głęboko zawstydzony. Jest mi naprawdę przykro. Wiem, że muszę się nadal uczyć i pracować nad tym, aby budować swoją empatię” – zakończył.

„Zmusił mnie do myślenia, że tak powinien wyglądać seks”

Sytuację domniemanego nadużycia opisała na Twitterze użytkowniczka o nicku „itsgabby” , jako dowód publikując zarówno korespondencję z Elgortem oraz ich wspólne zdjęcie. Kobieta napisała, że ich znajomość rozpoczęła się w mediach społecznościowych. Napisała ona do aktora i on podał jej swojego prywatnego Snapchata. Później doszło do spotkania.