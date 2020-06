Oskarżyła Justina Biebera o napaść seksualną. Piosenkarz przedstawił swoją wersję wydarzeń

W sobotę 20 czerwca jedna z internautek o nicku „Danielle” napisała na Twitterze, że Justin Bieber wykorzystał ją seksualnie w hotelu Austin w Teksasie 9 marca 2014 roku. Kobieta twierdzi, że miała wówczas 21 lat i stanowczo sprzeciwiała się uprawiania z nim seksu. „Moje ciało było jak nieprzytomne. Nie chcę szczegółowo pisać o tym, co stało się potem” – czytamy.

Jak wyglądał ten dzień według Biebera?

Justin Bieber w niedzielę wieczorem odniósł się do tych informacji w kilku wpisach zamieszczonych również na Twitterze. „Zwykle nie odnoszę się do takich oskarżeń, jednak po rozmowie z moją żoną postanowiłem zabrać głos w tej sprawie. Plotki to plotki, ale wykorzystywanie seksualne to coś, do czego nie podchodzę z lekceważeniem. Chciałem zabrać głos od razu, ale z szacunku do tak wielu ofiar, które codziennie zmagają się z własnymi problemami, chciałem upewnić się, że zebrałem fakty, zanim wydam jakiekolwiek oświadczenie” – wyjaśnia piosenkarz.

Dalej opisuje oskarżenia, które „Danielle” opublikowała pod jego adresem. „Chcę, aby to było jasne. W tej historii nie ma ziarnka prawdy. W rzeczywistości, tak jak zaraz wam udowodnię, nigdy nie byłem w tym miejscu (hotelu – red.)” – pisze. „Tak, jak pisała ta osoba, zaskoczyłem tłum w Austin na Sxsw, gdzie pojawiłem się na scenie z moją ówczesną asystentką i wspólnie zaśpiewaliśmy kilka piosenek. To, czego ta osoba (kobieta, która go oskarża – red.) nie wiedziała, to że uczestniczyłem w tym wydarzeniu z moją ówczesną dziewczyną Seleną Gomez” – wyjaśnia. Później 26-latek opublikował kilka artykułów mówiących o tym wydarzeniu. Podał też, że nocował wtedy w Airbnb, a następnego dnia zatrzymał się w Westin.

Bieber zapowiedział podjęcie kroków prawnych