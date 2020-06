Meryl Streep obchodzi dziś 71. urodziny. Pamiętasz jej kultowe role? QUIZ

QUIZ:

QUIZ. Pamiętasz kultowe role Meryl Streep? Wskaż, jaki to film

Meryl Streep zadebiutowała na ekranach w 1977 roku w filmie telewizyjnym „The Deadliest Season” . W tym samym roku zagrała w filmie „Julia” . Ogromny sukces aktorka zapewniła sobie rolami w filmach „Łowca jelenii” z 1978 roku i „Sprawa Kramerów” z 1979 roku, za które Streep otrzymała swoje pierwsze nominacje do Oscara; drugi z tych tytułów przyniósł jej pierwsze zwycięstwo. Drugiego Oscara, tym razem dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej, zdobyła za film „Wybór Zofii” (1982). Trzydzieści lat później odebrała trzecią statuetkę za rolę w biograficznym obrazie o byłej brytyjskiej premier Margaret Thatcher „Żelazna Dama” .

Jest absolutną rekordzistką w ilości otrzymanych nominacji do Oscarów (21 nominacji) i Złotych Globów (31 nominacji). Ponadto jest laureatką dwóch nagród Emmy, dwóch nagród Gildii Aktorów Ekranowych, nagród na Festiwalach Filmowych w Cannes i Berlinie, sześciu nagród Stowarzyszenia Nowojorskich Krytyków Filmowych, dwóch nagród BAFTA, nagrody Australijskiego Instytutu Filmowego, a także zdobywczyni pięciu nominacji do nagrody Grammy i nominacji do nagrody Tony.