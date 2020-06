Andrzej Strzelecki walczy z chorobą nowotworową. Rusza ogólnopolska akcja

W akcję pomocy w zbiórce pieniędzy na leczenie Andrzeja Strzeleckiego włączyły się między innymi Akademia Teatralna w Warszawie, krakowski Teatr Variete, Teatr Muzyczny Capitol, Teatr Syrena, Teatr Rampa czy Teatry Muzyczne w Łodzi, Poznaniu i Gdynii.

Olga Bończyk poinformowała na Facebooku o specjalnej akcji organizowanej w Dzień Ojca 23 czerwca. „Szanowni Państwo, już jutro, 23 czerwca, odbędzie się ogólnopolska akcja wspierająca zbiórkę pieniędzy na leczenie znakomitego aktorka Andrzeja Strzeleckiego. Zachęcam gorąco do udziału! Razem możemy więcej!” – napisała na Facebooku. Jak podaje portal Onet.pl, sceny muzyczne z całej Polski mają transmitować on-line specjalny, przygotowany przez siebie materiał, aby wesprzeć zbiórkę pieniędzy.

Andrzej Strzelecki znany jest nie tylko jako aktor i reżyser. Jest graczem i działaczem golfowym, był wielokrotnie członkiem zarządu Polskiego Związku Golfa. W latach 2008-2016 był rektorem Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Znamy go z wielu seriali, takich jak „Niania”, „Klan”, „Na dobre i na złe” czy „Barwy szczęścia”, oraz filmów, w tym m.in. „Kiedy miłość była zbrodnią”, „W pustyni i w puszczy” czy „1920 Bitwa warszawska”. Teraz aktor potrzebuje naszej pomocy. Strzelecki walczy z nieoperacyjnym rakiem płuc i oskrzeli. Szansą na powrót do zdrowia jest kosztowne leczenie w Stanach Zjednoczonych. W tym celu zbiera pieniądze na stronie Fundacji Rak’n’Roll Wygraj Życie. Aby doszło do leczenia musi zebrać aż półtora miliona złotych.

Wpłat dokonywać można na subkonto:

Fundacja Rak’n’Roll Wygraj Życie

PL73 1600 1462 1893 9704 1000 0068

z dopiskiem:

„dla Andrzeja S”.

Można także ich dokonywać na stronie fundacji, którą podajemy poniżej.