„Sweat”. Polski film wyróżniony w Cannes. Pojawił się festiwalowy zwiastun

„Sweat” to trzy dni z życia Sylwii Zając, motywatorki fitness, której obecność w mediach społecznościowych nadała status celebrytki. Choć jest śledzona przez setki tysięcy osób, otoczona oddanymi współpracownikami i podziwiana przez dalekich znajomych, w jej życiu brakuje bliskości.

W filmie rolę główną gra Magdalena Koleśnik, a w jej mamę Basię wciela się Aleksandra Konieczna. W filmie zobaczymy także Juliana Świeżewskiego (Kludiusz) i Zbigniewa Zamachowskiego (Fryderyk).

Wybrano dość nietypową formę promocji filmu „Sweat” w sieci. New Europe Film Sales pokazał m.in. wideo, w którym bohaterka produkcji zachęca do wzięcia udziału w specjalnych sesjach ćwiczeń na żywo w mediach społecznościowych (na Facebooku i Instagramie New Europe Film Sales). Ćwiczenia odbywały się już w poniedziałek 22 czerwca. Są też zaplanowane na środę 24 czerwca i piątek 26 czerwca na godzinę 17:00.

