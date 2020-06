„Sweat”. Polski film wyróżniony w Cannes. Pojawił się festiwalowy zwiastun

„Sweat” to trzy dni z życia Sylwii Zając, motywatorki fitness, której obecność w mediach społecznościowych nadała status celebrytki. Choć jest śledzona przez setki tysięcy osób, otoczona oddanymi współpracownikami i podziwiana przez dalekich znajomych, w jej życiu brakuje bliskości.

W filmie rolę główną gra Magdalena Koleśnik, a w jej mamę Basię wciela się Aleksandra Konieczna. W filmie zobaczymy także Juliana Świeżewskiego (Kludiusz) i Zbigniewa Zamachowskiego (Fryderyk).