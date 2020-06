Grała Lolitę w kontrowersyjnym filmie Adriana Lyne'a. Jak wygląda dziś Dominique Swain?

„Lolita” Adriana Lyne'a była już drugą adaptacja powieści Nabokova. Wcześniej, w 1962 roku produkcję o tym samym tytule nakręcił Stanley Kubrick. Tytułową rolę zagrała w nim Sue Lyon. W przypadku obydwu filmów reżyserowie przedstawiają Lolitę jako 14-latkę, mimo że w książce rosyjskiego pisarza ma ona 12 lat.

O czym opowiada film „Lolita”?

Film opowiada o historii wielkiej namiętności mężczyzny po czterdziestce, profesora Humberta Humberta do 14-letniej dziewczynki Dolores Haze (Lolity), w której dostrzegł on to, czego nie widział w dojrzałych kobietach – zmysłowość i erotyzm doprowadzający do szaleństwa. Swain na ekranie towarzyszył Jeremy Irons, wcielający się w Humberta.

Ciekawostki o filmie „Lolita”

Irons początkowo odrzucił tę rolę, wiedząc, że zaszkodzi ona jego karierze. Później jednak miał dogadać się z reżyserem, co skutkowało także dobrym wynagrodzeniem, które powinno zapewnić mu utrzymanie w przypadku bezrobocia. Ponieważ Dominique Swain była nieletnia, gdy kręcono film, w większości scen seksualnych pojawiała się na planie dublerka. Sama Swain, aby otrzymać tę rolę pokonała na castingach około 2,5 tysiąca innych aktorek. Ciekawostką jest także to, że rolę tę odrzuciła Natalie Portman.

Film nie mógł znaleźć dystrybutora

Ze względu na kontrowersyjny charakter filmu, miał on problemy ze znalezieniem amerykańskiego dystrybutora i zadebiutował najpierw w Europie. Ostatecznie pokazała go w USA stacja Showtime, a później znalazł się też dystrybutor – The Samuel Goldwyn Company. Występy Ironsa i Swain zrobiły co prawda na publiczności wrażenie, jednak film spotkał się z mieszanymi opiniami ze względu sam podjęty temat. Z tego też powodu w Australii film pokazano dopiero w kwietniu 1999 roku.