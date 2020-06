Już jako 9-latka zmagała się z uzależnieniami. Drew Barrymore opowiedziała o swoim ojcu

Nagła kariera w filmach takich jak „E.T”. czy „Podpalaczka” źle wpłynęła na dzieciństwo Barrymore. W 1990 roku udzieliła wywiadu w programie Oprah Winfrey Show. Opowiedziała w nim, że zaczęła pić alkohol i brać narkotyki w wieku 9 lat. Często uczęszczała na imprezy w Hollywood ze swoją matką Jaid Makó. Wszyscy traktowali ją na nich jak dorosłą osobę, nie dziecko. Po wielu kuracjach odwykowych Barrymore zaczęła pojawiać się w mediach jako symbol seksu. W 1989 roku ogłosiła, że zerwała z nałogami, jednak niedługo potem próbowała popełnić samobójstwo podcinając sobie żyły.

Rodzice Barrymore – Jaid Mako i John Drew Barrymore, również aktor, rozwiedli się w 1984 roku. Teraz na Instagramie, z okazji Dnia Ojca, aktorka opisała Barrymore'a, swoje relacje z nim oraz to, jak wpłynął na jej życie.

„Był szalonym poetą, hedonistycznym dzieckiem. Ale zrozumiałam to już jako dziecko. Nie miałam przez to jakiś problemów. Myślę, że chciałabym mieć tatę, który aż tak bardzo nie rzucałby się w oczy. Ale jego dzikość przeszła na mnie. Jego prezent dla mnie jest tutaj” – napisała aktorka. „Kocham go nie za to, kim chciałam aby był, ale za to, kim był. Kiedy patrzę na te wszystkie zdjęcia ojców, którzy wykonywali swoją pracę, moje małe »ja« pragnie, aby też taki był. Ale nigdy taki nie był” – czytamy dalej. „Nie jestem pewna, jak to wszystko powinno wyglądać lub jak to wygląda poza tymi zdjęciami. Ale wiem jedno – moi rodzice odegrali bardzo ważną rolę w tym, jakim ja jestem rodzicem. I żaden z nich nie był idealny, ale działali z wielką miłością (...) Nie mam żadnego zdjęcia taty na dziś, które pokazywałoby, jak wszystko było wspaniale. Mam zdjęcie, które pokazuje, jak było naprawdę. I to moja historia. I to jest perfekcyjne. Mój ojciec dał mi życie! Złe poczucie humoru! I tę dzikość, którą naprawdę cenię” – zakończyła aktorka.

