Jolie o rozwodzie z Pittem: Doszło do tego dla dobra moich dzieci. Nadal skupiam się na ich uzdrawianiu

– Do separacji doszło dla dobra mojej rodziny. To była właściwa decyzja. Nadal skupiam się na uzdrawianiu moich dzieci – powiedziała aktorka, cytowana przez CNN. Dziennikarze portalu skontaktowali się w sprawie tej wypowiedzi z przedstawicielem Brada Pitta, jednak ten przekazał, że aktor nie ma nic do powiedzenia w tej sprawie.

Angelina Jolie i Brad Pitt rozstali się ponad dwa lata po ślubie we Francji w sierpniu 2014 roku. Byli jednak w związku już kilka lat przed małżeństwem i wspólnie mają szóstkę dzieci.