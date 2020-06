Jolie o rozwodzie z Pittem: Doszło do tego dla dobra moich dzieci. Nadal skupiam się na ich uzdrawianiu

– Do separacji doszło dla dobra mojej rodziny. To była właściwa decyzja. Nadal skupiam się na uzdrawianiu moich dzieci – powiedziała aktorka, cytowana przez CNN. Dziennikarze portalu skontaktowali się w sprawie tej wypowiedzi z przedstawicielem Brada Pitta, jednak ten przekazał, że aktor nie ma nic do powiedzenia w tej sprawie.

Angelina Jolie i Brad Pitt rozstali się ponad dwa lata po ślubie we Francji w sierpniu 2014 roku. Byli jednak w związku już kilka lat przed małżeństwem i wspólnie mają szóstkę dzieci.

O ich związku spekulowano już w 2004 roku, gdy wspólnie zagrali w filmie „Mr. & Mrs. Smith” . W tym czasie Pitt był żonaty z aktorką znaną z „Przyjaciół” Jennifer Aniston. W styczniu 2005 roku Pitt i Aniston rozwiedli się. Już w kwietniu 2005 roku w mediach ukazały się zdjęcia Pitta, Joli i jej syna Maddoxa ze wspólnej wycieczki do Kenii.

