Winona Ryder oskarżyła Mela Gibsona o antysemickie i antygejowskie komentarze. Aktor odpowiedział

48-letnia aktorka została zapytana w wywiadzie dla „The Sunday Times” o to, czy doświadczyła antysemityzmu w branży. – Tak... w dość ciekawe sposoby – przyznała. – Bywały chwile, że ludzie mówili: „Poczekaj, jesteś Żydówką? Ale jesteś taka ładna”! – mówiła. – Był taki film, w który byłam zaangażowana dawno temu. To była produkcja historyczna, a szef studia, który też był Żydem, powiedział, że wyglądam „zbyt żydowsko” , żeby pochodzić z rodziny o niebieskiej krwi – opowiedziała.

Później aktorka wspomniała także o wymianie zdań z Melem Gibsonem na jednej z imprez. – Byliśmy na zatłoczonym przyjęciu. Mel Gibson palił cygaro, wszyscy rozmawialiśmy, a on powiedział do mojego przyjaciela, który jest gejem: „Och, czy ja dostanę AIDS?” . Potem temat zszedł na Żydów, a on powiedział do mnie: „Ty nie jesteś rozpałką do pieca, prawda?” – wspominała. Przyznała, że aktor znany z „Braveheart: Waleczne serce” i „Zabójczej broni” , „starał się później przeprosić” .

„Kłamała dekadę temu, teraz też kłamie”

Po ukazaniu się wywiadu Ryder, przedstawiciel Mela Gibsona przesłał oświadczenie do „Variety” , w którym napisał, że oskarżenia aktorki są „w 100 proc. nieprawdziwe” . „Kłamała w mediach na ten temat dekadę temu, teraz też kłamie (...) Gibson chciał się spotkać z Ryder wiele lat temu, ale w celu konfrontacji, nie przeprosin” - czytamy.

Ryder kontratakuje

Odpowiedzieć na to postanowiła też Ryder. „Wierzę w odkupienie i przebaczenie. Mam nadzieję, że pan Gibson znalazł zdrowy sposób na zwalczenie swoich demonów, ponieważ ja nie jestem jednym z nich. Mniej więcej w 1996 r. ja i mój przyjaciel Kevyn Aucoin staliśmy się ofiarami jego komentarzy pełnych nienawiści. To bardzo bolesne i nadal żywe wspomnienie dla mnie. Tylko poprzez odpowiedzialność za swoje czyny, możemy poprawić nasze relacje” - napisała.

„Żydzi są odpowiedzialni za wszystkie wojny na świecie”

O antysemickich wypowiedziach Gibsona zrobiło się głośno w 2006 roku, kiedy raport policyjny ujawnił, że podczas aresztowania aktor stwierdził, że „Żydzi są odpowiedzialni za wszystkie wojny na świecie” . W 2016 roku Gibson tłumaczył swoje słowa „zdenerwowanie” . Stwierdził, że został aresztowany bez powodu, a policja później upubliczniła jego słowa dla zysku.

