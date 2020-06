Grał Alfalfę w filmie „Klan urwisów”. Bug Hall aresztowany za wdychanie sprężonego powietrza

Departament policji w Weatherford w Teksasie przekazał, że funkcjonariusze otrzymali prośbę o wezwanie opieki społecznej do miejscowego hotelu. Mieszkańcy mieli zauważyć mężczyznę, który stoi przy śmietnikach obok obiektu i wdycha sprężone powietrze z puszek. Gdy funkcjonariusze zjawili się na miejscu, 35-letni Brandon Hall, przebywał już w swoim pokoju hotelowym. Tam policjanci znaleźli „mnóstwo” pustych puszek po sprężonym powietrzu. To produkt do specjalistycznych prac porządkowych, którego wdychanie ma działanie psychoaktywne i może wywoływać m.in. halucynacje, a czasami nawet paraliż.

Aktor przyznał się do popełnienia tego czynu i został aresztowany pod zarzutem stosowania lotnych substancji chemicznych. Następnego dnia 35-latek został zwolniony z więzienia za kaucją.