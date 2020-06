Tamara Gonzalez Perea o książce „W pustyni i w puszczy”: Promuje słowa typu „Murzyn” i wiele krzywdzących stereotypów

Przypomnijmy, Katarzyna Fijołek – polonistka ze szkoły podstawowej w Sochaczewie, zwróciła się do ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego o usunięcie „W pustyni i w puszczy” z kanonu lektur szkolnych. Jak tłumaczyła, to książka, która „pomimo wielu swoich wspaniałych cech, uczy pogardy, braku szacunku i poczucia wyższości nad każdym, kto nie jestem białym chrześcijaninem” . Co myśli o tym Parea?

– Absolutnie nie uważam, że „W pustyni i w puszczy” jest w całości rasistowską książką, ale jestem zdania, że promuje wiele postaw, na które dzisiaj nie powinno być już przyzwolenia. Dzieci, które nie mają jeszcze przecież ani obycia w świecie, ani dystansu do tego co czytają, nie powinny nasiąkać w tak młodym wieku wykrzywionym obrazem innych kultur. Inaczej tę książkę odbiera dorosły, gdy ma już wykształcony światopogląd, a inaczej dziecko, które ma 11 lat i nie ma pewnych filtrów. Ta książka promuje słowa typu „Murzyn” oraz wiele krzywdzących stereotypów na temat rdzennych mieszkańców Afryki – oceniła.

„ T y piep***ny Murzynie wyp***laj z naszego kraju ”

Blogerka przyznała, że będąc dzieckiem była w szkole ofiarą rasizmu. – Byłam nazywana „czarnuchem” , „Murzynem” , „pierd****ym asfaltem” , w wieku 11 lat słyszałam komentarze w stylu „ty piep***ny Murzynie wyp***laj z naszego kraju. (…) Pamiętam jak dziś sytuację, gdy po dzwonku szłam w kierunku klasy i ktoś mi napluł na plecy. Byłam w mundurku szkolnym, więc nie mogłam go zdjąć, musiałam zaprać. Słyszałam tylko żarty i rechot uczniów za swoimi plecami. Takie doświadczenia zdominowały moje dzieciństwo. Do tego stopnia odcisnęły na nim piętno, że nie mam z tego okresu praktycznie żadnych pozytywnych wspomnień – przyznała.

