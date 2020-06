„Respect” – Jennifer Hudson w roli legendarnej Arethy Franklin. Jest zwiastun i data premiery filmu

Film „Respect” w reżyserii Liesl Tommy opowiada o życiu i karierze legendarnej piosenki Arethy Franklin, nazywanej „Królową soulu” i jednej z najpopularniejszych przedstawicielek tego gatunku. W swojej długiej karierze artystka otrzymała aż 18 nagród Grammy. Była także pierwszą kobietą, która została przyjęta do Rock and Roll Hall of Fame. Piosenkarka zmarła 16 lipca 2018 roku w Detroit.

W filmie usłyszymy wszystkie hity Arethy Franklin jak I „Say A Little Prayer”, „Think”, „(You Make Me Feel Like A) Natural Woman”, czy „Respect” – piosenkę, którą śpiewa Jennifer Hudson w pierwszym trailerze .

W obsadzie filmu oprócz Jennifer Hudson znaleźli się między innymi: Forest Whitaker, Marlon Wayans, Audra McDonald, Marc Maron, Tituss Burgess, Saycon Sengbloh, Hailey Kilgore, Skye Dakota Turner, Tate Donovan i Mary J. Blige.