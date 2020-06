Sacha Baron Cohen „wkręcił” uczestników prawicowego wiecu. „Obama? Wstrzyknijmy mu grypę Wuhan”

Wiec „March for Our Rights 3” odbył się w sobotę i został zorganizowany przez Washington Three Percenters, prawicową, konserwatywną organizację. Sacha Baron Cohen przebrał się za lidera komitetu politycznego, który miał sponsorować wydarzenie. Aktor przyprowadził też własnych ochroniarzy. Kiedy wszedł na scenę i zaczął śpiewać rasistowskie piosenki, część ludzi przyłączyła się do niego. Ci, którzy zauważyli, że jest to fałszywa postać chcieli zdjąć Cohena ze sceny lub rozłączyć mu mikrofon. To jednak uniemożliwiali ochroniarze aktora.

„Obama, co z nim zrobimy? Wstrzyknijmy mu grypę Wuhan. Hillary Clinton, co z nią zrobimy? Zamknijmy ją tak, jak kiedyś. Fauci nie wie, gdzie jest jego głowa, a gdzie tyłek. Musi palić trawkę. Nie kłamię, to nie są żarty. Koronawirus to mistyfikacja liberałów. Dr Fauci, co z nim zrobimy? Wstrzykniemy mu grypę Wuhan. WHO, co z nimi zrobimy? Posiekamy ich, jak Saudyjczycy” – śpiewał Cohen.

Sacha Baron Cohen zrobił karierę na tym, że robi tego typu żarty swoim nieświadomym ofiarom. W pierwszym sezonie programu „Who Is America?” „wkręcał” w ten sposób Berniego Sandersa, Dicka Cheneya, Jill Stein, Roya Moore'a i O.J. Simpsona. Stacja Showtime nie podała jeszcze, czy nowy żart był zorganizowany w ramach tego programu.

Czytaj także:

„Respect” – Jennifer Hudson w roli legendarnej Arethy Franklin. Jest zwiastun i data premiery filmu