John Lennon i Yoko Ono kupili ten dom tuż przed tragicznym zamachem. Jest na sprzedaż za 47,5 mln dolarów

Dom w stylu śródziemnomorskim jest położony tuż obok plaży. Ma siedem sypialni i dziewięć łazienek i został zbudowany około 1920 roku przez legendarnego architekta Addisona Miznera. Obecnie właścicielami domu są John i Cindy Sites. Nabyli oni „El Solano” za 23 mln dolarów w 2016 roku.

Zgodnie z opisem na stronie pośrednika nieruchomości, dom ma własną bibliotekę, przestronny salon, basen, kort tenisowy, gabinet i duży otwarty taras. W garażu są miejsca na trzy samochody.