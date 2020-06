John Lennon i Yoko Ono kupili ten dom tuż przed tragicznym zamachem. Jest na sprzedaż za 47,5 mln dolarów

Dom w stylu śródziemnomorskim jest położony tuż obok plaży. Ma siedem sypialni i dziewięć łazienek i został zbudowany około 1920 roku przez legendarnego architekta Addisona Miznera. Obecnie właścicielami domu są John i Cindy Sites. Nabyli oni „El Solano” za 23 mln dolarów w 2016 roku.

Zgodnie z opisem na stronie pośrednika nieruchomości, dom ma własną bibliotekę, przestronny salon, basen, kort tenisowy, gabinet i duży otwarty taras. W garażu są miejsca na trzy samochody.

W książce Roberta Rosena „Nowhere Man: The Final Days of John Lennon” pisarz twierdzi, że piosenkarz i Ono nigdy nie odwiedzili posiadłości. Zamiast tego mieli wysłać na miejsce służącego do zrobienia zdjęć Polaroidem. Dom nabyli za 725 tys. dolarów. Od razu po zakupie, zabrali się za gruntowny remont, który dokończyła sama Yoko Ono już po śmierci Lennona. Później, w 1986 roku sprzedała dom za 3,15 mln dolarów.

