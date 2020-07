Christopher Nolan nie pozwala aktorom... siedzieć? Anne Hathaway wywołała dyskusję w sieci, reżyser odpowiedział

Od poniedziałku w internecie toczy się dyskusja na temat tego, że to nieludzkie i dość dziwne, iż Christopher Nolan zabrania używania krzeseł podczas kręcenia swoich filmów. Informacja ta obiegła sieć po wideo „Actors on Actors” – cyklu „Variety” , w którym przeprowadzali ze sobą nawzajem wywiad Anne Hathaway i Hugh Jackman. Aktorka powiedziała podczas rozmowy, że na planach filmów Nolana zakazane są krzesła. Hathaway wyjaśniła, że Nolan „nie dopuszcza na plan krzeseł, ponieważ jeżeli są one na planie, aktorzy będą siedzieć, a jeśli siedzą, to nie pracują” . Dalej zażartowała, że reżyser tworzy swoje niezwykłe filmy zawsze nie przekraczając budżetu i zgodnie z harmonogramem, więc pewnie ma to związek z tym brakiem krzeseł.

Rzeczniczka reżysera Kelly Bush Novak w rozmowie z IndyWire wyjaśniła całą sprawę. – Dla jasności, jedynymi rzeczami, które zostały zakazane na planach Christophera Nolana są telefony komórkowe (nie zawsze z powodzeniem) i palenie papierosów (bardzo skutecznie) – przekazała. Skąd zatem wzięła się informacja o krzesłach? – Krzesła, o których mówiła Anne, to krzesła reżyserów, skupione zazwyczaj przez monitorem wideo, postawione tam ze względu na zwyczaj, nie fizyczną potrzebę. Chris zdecydował się nie używać tego zestawu, ale nigdy nie zbanował innych krzeseł. Obsada i ekipa mogą siedzieć gdziekolwiek chcą i kiedykolwiek tego potrzebują – podkreśliła.