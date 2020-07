Maryla Rodowicz ostrzegła autostopowiczki. „Chciał nas wywieźć celem gwałtu. Agnieszka siedziała z przodu”

Opowieść Rodowicz dotyczy urlopu, który spędzała razem z Agnieszką Osiecką w Bułgarii. Wracały wówczas z Warny do Słonecznego Brzegu i podróżowały autostopem. Kierowca, który je podwoził, nie był jednak godny zaufania.

– Chciał nas wywieźć celem gwałtu. Agnieszka siedziała z przodu. Dobierał się do niej – zdradziła po latach Maryla Rodowicz. Jak mówiła, wspólnie z autorką swoich tekstów wpadły na pomysł, by udawać zainteresowane planami kierowcy. – Namawiałyśmy go, że lepiej będzie w hotelu. Zgodził się pojechać. Jak stanął na parkingu, uciekłyśmy galopem – opowiadała.

W związku z tamtą ponurą „przygodą”, Maryla Rodowicz przestrzegła inne kobiety poszukujące wrażeń podczas wakacyjnych wojaży. – Dziewczyny, uważajcie na siebie, podróżujcie bezpiecznie – apelowała.