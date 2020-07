Michał Wójcik z kabaretu Ani Mru-Mru prosi o pomoc dla swojej ukochanej. Zachorowała na raka

„Całe życie pomagałem, dziś wyciągam rękę i proszę o pomoc was. Moja Jani zachorowała – ma raka. Ale rak to nie wyrok i chcemy podjąć z nim walkę. Dziś proszę was o pomoc, o fundusze na pobyt dla niej w klinice. Liczy się każda chwila i każdy grosz. Bardzo was proszę o pomoc” – mówi na nagraniu zamieszczonym w sieci Michał Wójcik.

Link do zbiórki wrzucił także na Facebooku kabaret Ani Mru-Mru. „Kochani ! Pomagamy !!!! Tym razem Michałowi.... Jani ciężko choruje, ale wierzymy, że wspólnymi siłami pokonamy to gówno !!! Jesteście z nami ??? Każda złotówka może czynić cuda” – napisali, zamieszczając link do zbiórki.

Celem zbiórki jest 150 tysięcy złotych. Do tej pory udało się uzbierać około 41 tysięcy.