Michał Szpak jako Conchita Wurst i nie tylko. Netflix promuje swój nowy film

„Ptaszki ćwierkają, że ktoś tu tęskni za Eurowizją” – napisał Netfliks, wrzucając nowe nagranie. W ramach promocji filmu „Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga” piosenkarz pokazał się jako Edyta Górniak, Conchita Wurst, zespół ABBA i innych.

„Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga” opowiada o dwójce ambitnych twórców. Lars (Will Ferrell) i Sigrit (Rachel McAdams) stanęli przed niepowtarzalną szansą reprezentowania swojego kraju w największym na świecie konkursie piosenki. Będą mogli udowodnić, że marzenia są po to, by je spełniać. Wcześniej oczywiście spotka ich wiele niepowodzeń i przykrości, podanych w lekkiej i zabawnej formie – zgodnie z wymogami gatunku.

Film oglądać można na Netfliksie od 26 czerwca.

