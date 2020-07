Jest teledysk do piosenki Rojka i Taco Hemingwaya. Co o nim myślicie?

Piosenka jest trzecim – po „Sportowym życiu” i „Bez końca” – singlem Artura Rojka z płyty „Kundel” . Oryginalnie „A miało być tak pięknie” nagrana została przez samego Rojka, jednak teraz pojawiła się jej nowa wersja z Taco Hemingwayem.

– W piosence pojawia się fragment krytykujący hip hop, ale nie oznacza to, że krytykuję ten gatunek generalnie. Mam swoich faworytów, i na świecie i w Polsce – hip hop nie jest mi obojętny i nigdy nie był. To nie przypadek, że w tej piosence pojawia się Taco Hemingway. Uważam go za jednego z najbardziej interesujących artystów ostatnich lat. Inspiruje mnie, mam pełen szacunek do efektywności pracy jaką wykonuje, i jej wartości – podkreślił Rojek. – Cieszę się, że on szanuje też moją muzykę. Ta współpraca to dla mnie ogromna nauka oraz ciekawe doświadczenie i mam nadzieję, że początek czegoś nowego – mówił, komentując współpracę.

