Ministerstwo Zdrowia pomoże Andrzejowi Strzeleckiemu. Córka aktora zdradziła szczegóły

– Ministerstwo Zdrowia zgodziło się na sprowadzenie leku dla Taty z USA na 3 miesiące, dzięki czemu nie musimy na razie myśleć o wyjeździe – jest to dużo bardziej bezpieczne w obliczu wyzwania związanego z transportem medycznym, jak również samej obecności i funkcjonowania w USA, a także rozprzestrzeniającym się COVID-19 – przekazała córka aktora Joanna Strzelecka-Żylicz. – Dziękuję Ministerstwu Zdrowia za pomoc w niezbędnych formalnościach. I oczywiście Fundacji Rak'n'Roll Wygraj Życie, która wspiera nas w codziennych działaniach – podkreśliła.

Aktor ogłosił w czerwcu, że jest ciężko chory – ma nieoperacyjnego raka płuc i oskrzeli. „Zachorowałem. Mam nieoperacyjnego raka płuc i oskrzeli. Zawsze miałem w życiu szczęście. Nie opuściło mnie ono i w tej dramatycznej sytuacji. 6 maja w USA dopuszczono lek Capmatinib na to schorzenie. Jest on dla mnie szansą na uratowanie życia, ale koszt kuracji przekracza moje możliwości finansowe (37000 $ miesięcznie)” – przekazał. Od razu rozpoczęła się w sieci zbiórka pieniędzy na leki dla Strzeleckiego, a w pomoc zaangażowali się jego znajomi i przyjaciele z branży. Do tej pory na stronie zbiórki Rak'n'Roll udało się zebrać prawie 550 tys. złotych z wymaganego 1,5 mln złotych.

Andrzej Strzelecki znany jest nie tylko jako aktor i reżyser. Jest graczem i działaczem golfowym, był wielokrotnie członkiem zarządu Polskiego Związku Golfa. W latach 2008-2016 był rektorem Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Znamy go z wielu seriali, takich jak „Niania”, „Klan”, „Na dobre i na złe” czy „Barwy szczęścia”, oraz filmów, w tym m.in. „Kiedy miłość była zbrodnią”, „W pustyni i w puszczy” czy „1920 Bitwa warszawska”. Teraz aktor potrzebuje naszej pomocy. Strzelecki walczy z nieoperacyjnym rakiem płuc i oskrzeli. Szansą na powrót do zdrowia jest kosztowne leczenie w Stanach Zjednoczonych. W tym celu zbiera pieniądze na stronie Fundacji Rak’n’Roll Wygraj Życie. Aby doszło do leczenia musi zebrać aż półtora miliona złotych.

