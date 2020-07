Najlepsze filmy z muzyką Ennio Morricone

Morricone słynie z połączenia muzyki z efektami dźwiękowymi. Stworzył porywające utwory do filmów Sergio Leone takich jak „Dobry, zły i brzydki” , „Pewnego razu na Dzikim Zachodzie” , „Za garść dolarów” , „Za kilka dolarów więcej” czy „Dawno temu w Ameryce” . Zmarły w 1989 roku włoski reżyser nazywał muzykę Morricone „niezastąpioną” , mówiąc, że „podkreśla ona działania i uczucia bardziej niż dialog” . Zebraliśmy dla was listę najlepszych filmów z najpiękniejszą muzyką kompozytora.

„Za garść dolarów” (1964)

Samotny wędrowiec Joe (Clint Eastwood) przybywa do miasteczka leżącego przy granicy meksykańsko-amerykańskiej. Wpływy dzielą tu między siebie dwie rywalizujące bandy przemytników. Przebiegły Joe dostrzega szansę na zarobek, lokując się pomiędzy skonfliktowanymi stronami, co realizuje zatrudniając się raz w jednej, raz w drugiej grupie. Wkrótce wtrąca się również w losy lokalnej rodziny, rozdzielonej przez bandytów. W rezultacie ściąga na siebie wrogość jednego z rodów, doprowadzając do eskalacji trwającego konfliktu.



„Pewnego razu na Dzikim Zachodzie” (1968)

Brett McBain szykuje wspaniałą ucztę ku czci mającej właśnie przyjechać, świeżo poślubionej żonie. Jednakże zdesperowani bandyci zabijają jego oraz trójkę dzieci. Jak się okazuje za tym wszystkim stoi niejaki Frank, jeden z bandziorów związanych z koleją, która zamierzała zbudować tutaj swój trakt. Pomocy wdowie Jill udziela tajemniczy człowiek zwany Harmonijką.



„Za kilka dolarów więcej” (1965)

Kiedy dwaj rywalizujący ze sobą łowcy nagród orientują się, że ścigają tego samego bandytę, łączą siły w nadziei doprowadzenia go przed oblicze sprawiedliwości. Jednak wraz z rozwojem akcji, sprawy coraz bardziej się komplikują. Zobacz mocną, drugą część sagi Sergia Leone, w której Eastwood wciela się w osławionego „Człowieka bez imienia”.



„Cinema Paradiso” (1988)

Chłopiec zauroczony magią filmu „Toto” spędza w kinie cały wolny czas, zaprzyjaźniając się przy okazji z operatorem Alfredo.



„Nietykalni” (1987)

Młody agent skarbowy Elliot Ness przyjeżdża do Chicago w celu aresztowania Al Capone'a, co okazuje się nie lada wyzwaniem, ponieważ Capone opłaca policję. Ness poznaje Jimmiego Malone- starego dzielnicowego, który w porównaniu do reszty policjantów nie jest skorumpowany. Ness prosi by pomogł mu dorwać Capone. Malone ostrzega go jednak, że zadarcie z Capone oznacza wojnę.



„Nienawistna ósemka” (2015)

Dwaj łowcy głów, próbując znaleźć schronienie przed zamiecią śnieżną, trafiają do Wyoming, gdzie wplątani zostają w splot krwawych wydarzeń.



„Misja” (1986)

Ojciec Gabriel buduje misję dla Indian Guarani, korzystając z pomocy nawróconego łowcy niewolników. Gdy Hiszpania sprzedaje kolonię Portugalii, jezuici bronią swego dzieła przed agresją nowych panów.



„Dawno temu w Ameryce” (1984)

Lata 20. i 30. XX wieku. David i Max razem dorastali w żydowskim getcie w Nowym Jorku. Byli członkami gangu młodzieżowego, żyli z drobnych oszustw. Po latach przyjaciele kierują własną grupą przestępczą, mają wspólne fundusze, nad którymi pieczę sprawuje ich kompan Moe. Robią wielkie pieniądze na nielegalnym handlu alkoholem. Wraz z nadejściem końca prohibicji w 1933 roku gang przeżywa kryzys finansowy.



„Niebiańskie dni” (1978)

Pracownik stalowni wyjeżdża do Teksasu wraz z narzeczoną i siostrą w poszukiwaniu lepszego życia.



„Dobry, zły i brzydki” (1966)

Bohaterami filmu są trzej mężczyźni: Zły - bezwzględny łowca nagród, Brzydki - wielokrotny przestępca, Dobry - łowca głów z zasadami. Wszyscy trzej usiłują dotrzeć do ukrytego przez wojsko skarbu. Brzydki jest w posiadaniu informacji o nazwie cmentarza, na którym został on zakopany, Dobry zna nazwisko na poszukiwanym grobie. Czyni to z nich mimowolny zespół. Po piętach depczę im Zły.

