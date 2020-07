Kanye West miał koronawirusa, opowiedział o objawach. „Szczepionki to znaki bestii”

Westowi nie można odmówić talentu – uznawany jest za jedną z najważniejszych gwiazd muzyki popularnej XXI wieku. Cyfrowa sprzedaż utworów Westa w Stanach Zjednoczonych wynosi ponad 25 milionów kopii i dzięki temu, zajmuje 2. miejsce na liście artystów z największą liczbą zakupionych cyfrowo piosenek. Dla wielu jednak artysta jest megalomanem. Od muzyki, po projektowanie mody, aż po prezydenturę. Kanye West nie zamierza zwalniać tempa i zapowiedział ostatnio start w wyborach prezydenckich.

Ostatnio magazyn „Forbes” przeprowadził obszerny wywiad z raperem. West zaznaczył, że nie popiera już Trumpa i poważnie myśli o swoim życiu politycznym. Zapowiedział, że kandydował będzie w 2020 roku w wyborach pod nowym sztandarem – Birthday Party. Dlaczego? Ponieważ gdy wygra „będzie tak, jakby każdy miał urodziny” . – Jak wszystko, co robiłem dotychczas w życiu, robię to, by wygrać – podkreślił. Co ciekawe popiera go sam Elon Musk, amerykański przedsiębiorca i filantrop, współzałożyciel lub założyciel przedsiębiorstw PayPal, SpaceX, Tesla, Neuralink i Boring Company, którego majątek netto szacuje się na 46,3 mld dolarów.

Kanye West był chory na koronawirusa

W wywiadzie z „Forbesem” Kanye West przyznał też po raz pierwszy, że był chory na COVID-19 w lutym tego roku. Jakie miał objawy? – Dreszcze, trzęsłem się w łóżku, brałem gorące prysznice i oglądałem filmiki w sieci mówiące o tym, co powinienem robić, aby sobie z tym poradzić. Pamiętam, że ktoś powiedział mi, że Drake ma koronawirusa, a moja odpowiedź brzmiała: Drake nie może być bardziej chory ode mnie! – opowiadał. Pytany przez dziennikarza o nadzieję na lekarstwo na koronawirusa, odpowiedział: „Módlmy się. Módlmy się o wolność. Chodzi o Boga. Musimy przestać robić rzeczy, które doprowadzają Boga do szaleństwa” .

„Szczepionki to znaki bestii”

West nazwał szczepionki „znakami bestii” , mówiąc: „Tak wiele naszych dzieci jest szczepionych i przez to sparaliżowanych. Więc kiedy mówią, że jedynym sposobem na walkę z COVID-19 jest szczepionka, podchodzę do tego bardzo ostrożnie. To znak bestii. Chcą włożyć do nas żetony, chcą robić różne rzeczy, abyśmy nie mogli przekroczyć bram Nieba. Przykro mi, kiedy to mówię, ale ludzie mają w sobie Diabła. A najsmutniejsze jest to, że wszyscy nie dotrzemy do Nieba, że znajdą się tacy, którzy tego nie zrobią” .

