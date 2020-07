Kanye West miał koronawirusa, opowiedział o objawach. „Szczepionki to znaki bestii”

Westowi nie można odmówić talentu – uznawany jest za jedną z najważniejszych gwiazd muzyki popularnej XXI wieku. Cyfrowa sprzedaż utworów Westa w Stanach Zjednoczonych wynosi ponad 25 milionów kopii i dzięki temu, zajmuje 2. miejsce na liście artystów z największą liczbą zakupionych cyfrowo piosenek. Dla wielu jednak artysta jest megalomanem. Od muzyki, po projektowanie mody, aż po prezydenturę. Kanye West nie zamierza zwalniać tempa i zapowiedział ostatnio start w wyborach prezydenckich.

Ostatnio magazyn „Forbes” przeprowadził obszerny wywiad z raperem. West zaznaczył, że nie popiera już Trumpa i poważnie myśli o swoim życiu politycznym. Zapowiedział, że kandydował będzie w 2020 roku w wyborach pod nowym sztandarem – Birthday Party. Dlaczego? Ponieważ gdy wygra „będzie tak, jakby każdy miał urodziny” . – Jak wszystko, co robiłem dotychczas w życiu, robię to, by wygrać – podkreślił. Co ciekawe popiera go sam Elon Musk, amerykański przedsiębiorca i filantrop, współzałożyciel lub założyciel przedsiębiorstw PayPal, SpaceX, Tesla, Neuralink i Boring Company, którego majątek netto szacuje się na 46,3 mld dolarów.

Kanye West był chory na koronawirusa

W wywiadzie z „Forbesem” Kanye West przyznał też po raz pierwszy, że był chory na COVID-19 w lutym tego roku. Jakie miał objawy? – Dreszcze, trzęsłem się w łóżku, brałem gorące prysznice i oglądałem filmiki w sieci mówiące o tym, co powinienem robić, aby sobie z tym poradzić. Pamiętam, że ktoś powiedział mi, że Drake ma koronawirusa, a moja odpowiedź brzmiała: Drake nie może być bardziej chory ode mnie! – opowiadał. Pytany przez dziennikarza o nadzieję na lekarstwo na koronawirusa, odpowiedział: „Módlmy się. Módlmy się o wolność. Chodzi o Boga. Musimy przestać robić rzeczy, które doprowadzają Boga do szaleństwa” .

„Szczepionki to znaki bestii”