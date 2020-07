Taco Hemingway i PRO8L3M założyli wspólne wydawnictwo. „Działamy nieszablonowo”

Artyści zapowiedzieli, że w środę ogłoszą niespodziankę, która zadowoli ich fanów. Ci spodziewali się kolaboracji nad wspólną piosenką lub płytą, jednak okazało się, że plany raperów są ambitniejsze. Ogłosili założenie wspólnego wydawnictwa muzycznego 2020. Wszyscy założyciele 2020 to: Filip Szcześniak, Jan Porębski, Michał Chwiałkowski, Oskar Tuszyński i Piotr Szulc.

„2020 to niezależny kolektyw wydawniczy. Myślimy nowocześnie. Działamy dynamicznie i nieszablonowo, przygotowując artystów do wejścia we wszystkie aspekty działalności na rynku muzycznym. Zamieciemy mocniej niż MMXX” – czytamy w zapowiedzi na oficjalnym profilu wydawnictwa na Instagramie.

Poznaliśmy już katalog realizacji wytwórni. Są to: „V” Dziarmy, „47 Playground” od OKI, „Art Brut 2” PRO8L3M-u i „Hologram” Gverilli. Początkujący muzycy mogą teraz próbować swoich sił i przesyłać dema na adres mailowy wydawnictwa.