Michele Morrone podpisał kontrakt na sześciocyfrową kwotę z firmą Guess

Paul Marciano przekazał w rozmowie z TMZ, że Michele Morrone podpisał kontrakt na kilka wakacyjnych kampanii firmy Guess. Aktor ma rozpocząć zdjęcia w przyszłym tygodniu w luksusowej willi nad jeziorem Como we Włoszech. Źródła serwisu podają, że aktor podpisał z firmą sześciocyfrową umowę.

Michele Morrone miał przekazać w rozmowie z Paulem Marciano, że przed występem w filmie "365 dni" przez rok pracował jako ogrodnik, zarabiając 600 dolarów miesięcznie.

„365 dni” hitem na Netfliksie