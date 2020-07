Demi Lovato wyznała, dlaczego nie wróciła do Disney Channel. „Przerażająco normalizowali zaburzenia odżywiania”

W rozmowie z magazynem „Bustle” wyznała, że walczyła z zaburzeniami odżywiania przez całe swoje życie. W 2010 roku wdała się w bójkę z jednym ze swoich tancerzy, co spowodowało, że po raz pierwszy znalazła się na odwyku. Później już nie zdecydowała się wrócić do grania w produkcjach sieci telewizyjnej Disney Channel.

– W pewnym sensie rozejrzałam się wtedy i zrozumiałam, że to jest tak przerażająco normalizowane – mówiła, odnosząc się do presji, jaką wywierano na gwiazdy Disneya, aby były szczupłe. – Wyszłam z tego doświadczenia z wyborem – mogłam mówić o swoich zmaganiach lub życiowej podróży, mogłam pomagać innym i nie trzymać buzi na kłódkę tylko dlatego, żeby wrócić do Disney Channel. Nie wydawało mi się to autentyczne, więc wybrałam opcję opowiadania mojej historii – powiedziała.