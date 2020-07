Ciężarna Lara Gessler nago na Mokotowskiej. Sesja wywołała burzę na Instagramie

Oryginalna i odważna – to z pewnością można powiedzieć o sesji ciążowej Lary Gessler. Celebrytka, w odróżnieniu od wielu przyszłych mam, nie postawiła na wyidealizowaną stylizację w sukience w lesie bądź na łące. Córka Magdy Gessler poszła w zupełnie innym kierunku, co nie przypadło do gustu wszystkim komentującym jej zdjęcia internautom.

Lara Gessler w piątek zamieściła na Instagramie kilka zdjęć ze swojej sesji zdjęciowej, wykonanej na ul. Mokotowskiej w Warszawie. Na jednym z nich 31-latka pozuje na nich bez bielizny, osłonięta jedynie płaszczem. Kolejne zdjęcie przedstawia Gessler stojącą jedynie w majtkach i kurtce. Sesja wywołała liczne komentarze, wśród których dominują głosy zachwytu. Wszystkie zdjęcia zebrały po ponad 20 tys. polubień.

Lawina komentarzy

„Przepiękne są te zdjęcia, jest Pani piękną kobietą o absolutnie wyjątkowej urodzie” , „Masz Kobieto jaja. Podziwiam za odwagę” , „Zdjęcie jest przepiękne:) nie rozumiem zgorszenia, które wywołało u niektórych osób. Kochani to zdjęcie jest naprawdę wow! Widać tylko kawałek kobiecego ciała...niektórzy komentują jakby to jakieś hard porno było,a nie artystyczne zdjęcie z odsłoniętą noga i ciążowym brzuchem” – to jedne z komentarzy.

Pojawiają się również głosy, że Lara Gessler niepotrzebnie dzieli się tak intymną sesją. „»Troszkę« przesadzone Pani Laro. Czasem lepiej odsłonić mniej” – pisze jeden z komentujących. „Wow... ciekawie musiała wyglądać ta sesja na żywo” – dodaje inny. „Czy to jest legalne?” – zwraca uwagę kolejna osoba. Inna pyta, czy bezpiecznie było stać na środku ulicy. A Wy, co sądzicie o tych zdjęciach?

Lara Gessler w ciąży



Lara Gessler w ciąży



Lara Gessler w ciąży



Lara Gessler w ciąży



Sesja ciążowa Lary Gessler



Sesja ciążowa Lary Gessler



Sesja ciążowa Lary Gessler