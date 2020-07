Brie Larson pokazała swoją wyspę w Animal Crossing. Odpowiadała też na pytania fanów

Animal Crossing: New Horizons to niekwestionowany rozrywkowy hit z okresu pandemicznej izolacji. Wiosną gra o zasiedlaniu i urządzaniu własnej wyspy biła rekordy sprzedaży na Nintendo Switch. Jej popularność w naturalny sposób sprawiła, że tytułem zainteresowały się także gwiazdy Hollywood, w tym znana z "Kapitan Marvel" Brie Larson. W grę o sympatycznych stworkach wsiąknęli też Elijah Wood, Maisie Williams oraz Danny Trejo. Zobaczcie sami, co o swoim życiu na wyspie ma do powiedzenia Larson.

Będzie „Kapitam Marvel 2”

O tym, że najpotężniejsza bohaterka MCU znów zagości w kinach, wiadomo było już w momencie spływania informacji o świetnych wynikach otwarcia. „Kapitan Marvel” z Brie Larson w roli głównej był jednym z siedmiu filmów Disneya, które w 2019 roku przebiły barierę miliarda dolarów wpływów. Już w pierwszy weekend tytuł ten mógł poszczycić się szóstym wynikiem w historii, w samych Stanach Zjednoczonych zarabiając 153 miliony dolarów.

W drugiej części oczywiście znów zobaczymy Brie Larson. Scenarzystką kontynuacji ma zostać Megan McDonnell, która odpowiada za przygotowywany dla Disney+ serial „WandaVision”. Nowością będzie obsada stanowisk reżyserskich. W tej roli nie zobaczymy już Anny Boden i Ryana Flecka.

Historia Kapitan Marvel była 22. filmem z komiksowego uniwersum Marvela, jednak dopiero pierwszym, w którym główną bohaterką była kobieta. Sukces tej produkcji otworzył drogę m.in. dla Scarlett Johansson, która w 2020 roku zagra w tytule poświęconym w całości jej postaci - Czarnej Wdowie.

