Matthew McConaughey przeprowadził wywiad z czołowym epidemiologiem USA. Grad pytań o COVID-19

– Dobra, prawda-fałsz, czy promienie słoneczne zabijają wirusa? – rzucił w swoim stylu McConaughey. – Zabijają, to prawda – usłyszał w odpowiedzi. Czy celowe zakażenie wszystkich w celu wytworzenia odporności załatwi problem koronawirusa? Nie, zamiast tego spowoduje tylko większe problemu. Jak tłumaczył Fauci, Amerykanie to naród z poważnym problemem otyłości, która negatywnie wpływa na zdrowie, zwiększając czynniki ryzyka w przypadku COVID-19. – Gdyby każdy się tym zarazi, umarłoby wielu ludzi – ostrzegał jeden z najważniejszych epidemiologów USA. – Bilans ofiar śmiertelnych byłby ogromny i całkowicie nie do zaakceptowania – dodawał.

Lekarz podkreślał też, że Ameryka musi wybrać pomiędzy letnimi imprezami i otwieraniem szkół we wrześniu. – Wolicie otwierać bary czy otwierać szkoły? – pytał swojego rozmówcę podczas wywiadu na żywo na Instagramie. McConaughey pytał też o miliony dolarów przeznaczane na badania nad szczepionką. – Ja nie mam z tego nic! Jestem pracownikiem rządu – odpowiadał ze śmiechem ekspert doradzający ekipie Donalda Trumpa. Ekscentryczny aktor przyznał też, że przepełniała go złość z powodu upolitycznienia tematu pandemii. Ubolewał nad faktem, że kryzys koronawirusowy jeszcze bardziej dzieli amerykańskie społeczeństwo na prawicę i lewicę. Całą rozmowę zakończono jednak pozytywnym akcentem. – Pozbieramy się – podsumowali obaj dyskutanci. Całą rozmowę możecie obejrzeć poniżej:

