Szokujące wyznanie Jessie Cave. Aktorka znana z „Harry'ego Pottera” została zgwałcona w wieku 14 lat

Jessie Cave wyznała podczas pierwszego odcinka swojego podcastu „We Can’t Talk About That Right Now”, który prowadzi z młodszą siostrą Bebe, że została zgwałcona, gdy miała 14 lat. Jak wskazała, sprawcą był jej trener tenisa.

Obecnie 32-letnia kobieta, znana przede wszystkim z roli Lavender Brown, dziewczyny Rona Weasleya, w serii „Harry Potter”, zapewnia, że nauczyła się z tym żyć, choć mimo upływu 18 lat nadal ponosi konsekwencje tych zdarzeń.

Jessie Cave po ujawnieniu informacji o gwałcie: „Mogę o tym rozmawiać”

Aktorka dzień po emisji podcastu zabrała ponownie głos, tym razem na Instagramie. „Nie jestem ofiarą i nie zdefiniowało mnie to. Wszystko ze mną w porządku, mogę o tym rozmawiać i się z tego śmiać, mieć tę informację przy sobie i jej używać” – napisała Cave.

Jessie Cave ma już dwoje dzieci, obecnie spodziewa się trzeciego z komikiem Alfiem Brownem.