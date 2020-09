Nie żyje matka Beaty Kozidrak. Wokalistka opublikowała przejmujący wpis

„Dziś wieczorem zmarła moja ukochana Mama, która dała mi wszystko, co jest we mnie najpiękniejsze – talent, siłę, urodę i wiarę. Była przy mnie zawsze. W każdej chwili mojego życia” – napisała Beata Kozidrak na Instagramie we wtorkowy wieczór. W dalszej części wpisu pogrążona w żałobie piosenkarka zwróciła się bezpośrednio do swojej mamy. „Kocham Cię Mamo i bardzo tęsknię za Tobą. Gdziekolwiek teraz jesteś, wiem że będziesz mnie wspierała, tak jak ja Ciebie” – wyznała. Do opublikowanego postu artystka dołączyła czarno-białe zdjęcie swojej mamy.

Nie żyje mama Beaty Kozidrak. Fani wspierają wokalistkę

W trudnych chwilach życia Beata Kozidrak może liczyć na wsparcie ze strony swoich fanów, z którymi podzieliła się smutną wiadomością. Internauci opublikowali pod wpisem wokalistki wiele komentarzy, w których wyrażają współczucie i starają się dodać jej otuchy. „Wielki smutek... Jesteśmy z Panią”, „Kochana jeszcze raz moje najszczersze kondolencje dla ciebie i całej rodziny”, „Straszliwie mi przykro. Mama będzie czuwać, jak do tej pory, ale z innego wymiaru” – czytamy w komentarzach.

