Salma Hayek pokazała zdjęcia z okazji 54. urodzin. Fani zrobili jej niezwykły prezent

Salma Hayek to jedna z gwiazd, które nie zamierzają kłócić się z upływem czasu i z dumą mówią o swoim wieku. Meksykańska gwiazda już kilka dni przed urodzinami przypominała wrzuciła na Instagram zdjęcie, przy okazji którego przypomniała, że niedługo kończy 54 lata. W dniu urodzin zamieściła kolejną fotografię. Przy okazji wpisu podziękowała fanom za niezwykły prezent.

To specjalny profil z urodzinowymi wiadomościami od wielbicieli talentu i urody aktorki. „Wszystkiego najlepszego dla osoby, która ma ogromny wpływ na moje życie i pomogła mi odkryć, kim naprawdę jestem i co chcę robić” – czytamy w jednej z wiadomości. „Salmo, jesteś niesamowita. Każdego dnia inspirujesz wiele dziewczyn do robienia tego, co jest ich pasją” – pisze kolejna osoba.

Salma Hayek to meksykańska aktorka, która jest rozpoznawalna niemal na całym świecie. Popularność przyniosły jej role w „Desperado”, „Polubić czy poślubić”, „Bardzo dziki zachód” oraz we „Fridzie”. O tym, że Hayek wciąż budzi ogromne zainteresowanie, może m.in. świadczyć liczba obserwujących aktorkę na Instagramie. Salmę Hayek śledzi blisko 15 milionów internautów.