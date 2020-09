Jerzy Stuhr przeszedł udar. „Przykry był pierwszy dzień, gdy nie mogłem sklecić zdania”

– Zawsze miałem po nich dużą erupcję twórczą – mówi aktor i reżyser, nie tracąc pogody ducha. – Inne choroby tlą się w człowieku, a sercowe to gruch i leżysz. Nagle. Udar też nagle. To jest takie dziwne, że intelektualnie opanowuje się sytuację, ale gdzieś się oddala. To nie jest zemdlenie, tylko widać świat w zupełnie innej magmie. Przez dłuższy czas miałem kontakt, ale zacząłem mieć kłopot z mową – opowiada Stuhr o udarze.

– Los doświadczył go dość mocno, ale z drugiej strony nie mamy prawa narzekać, skoro któryś już raz wychodzi z tych tarapatów – dodaje jego syn Maciej.

Czytaj także:

Ziemkiewicz kpił ze Stuhra po udarze. Żona aktora komentuje