Selena Gomez dumnie prezentuje swoją bliznę po przeszczepie. „Wszystkie ciała są piękne”

Selena Gomez po raz pierwszy pokazała swoją bliznę po przeszczepie nerki. Piosenkarka zamieściła na Instagramie zdjęcie w kostiumie kąpielowym. Przyznała, że czuje się dobrze w swoim ciele, chociaż długo tak nie było.

„Nie chciałam blizny na zdjęciach, więc nosiłam ubrania, które ją przykryją. Teraz bardziej niż kiedykolwiek czuję pewność siebie i świadomość tego, co przeszłam. Jestem z tego dumna (...). Wszystkie ciała są piękne” - napisała. 28-latka musiała poddać się operacji w 2017 roku, po komplikacjach związanych z toczniem rumieniowatym.

Jak zauważają amerykańskie portale, już wcześniej do mediów przeniknęło zdjęcie blizny Seleny Gomez. Fotografia pochodziła ze stycznia 2018 roku, piosenkarka była wówczas na plaży. Tyle tylko, że to nie ona zdecydowała o tym, by stało się publiczne - zdjęcie wykonali paparazzi.