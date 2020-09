„Taniec z gwiazdami” z prywatnym dramatem w tle. Rozstała się słynna para

Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak wystąpili w ostatnim, ślubnym odcinku programu „Taniec z gwiazdami” na antenie telewizji Polsat , wykonując walc wiedeński do utworu „Weź nie pytaj” Pawła Domagały. Za swoje wykonanie zdobyli 19 punktów, co w połączeniu z głosami widzów dało im awans do kolejnego odcinka.

Mikołaj Jędruszczak i Sylwia Madeńska rozstali się

Szybko okazało się jednak, że choć na parkiecie para tańczyła w weselnych klimatach, prywatnie ich losy zmierzają w zupełnie innym kierunku. Mikołaj Jędruszczak w obszernym wpisie na Instagramie poinformował bowiem, że jego związek z Sylwią Madeńską zakończył się. Swoje oświadczenie wydała też sama zainteresowana, która zapewniła, że wbrew sugestiom – nie udawała miłości i nie zdradziła nigdy swojego ukochanego. „Nasza relacja narodziła się w reality show na Waszych oczach. Czy była szczera? Tak. Mimo wielu prób, nie przetrwała próby czasu.”.. – napisała Madeńska. Przyznała też, że przed nią trudne tygodnie, ale chce poświęcić ten czas na to, by wrócić do siebie.

„Miłość podobno uskrzydla, ale kiedy jest ślepa, te skrzydła podcina. Muszę teraz na nowo odnaleźć w sobie tą Sylwię, którą byłam od zawsze – empatyczną, towarzyską, uśmiechniętą. To będzie wymagało czasu i każdy kto przeżył rozstanie, wie o czym mówię” – zakończyła, dziękując za słowa otuchy.

